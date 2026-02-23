Cede la fogna, la melma scorre davanti alle case 

Ci sono momenti in cui l’odore è insopportabile e il fiume di melma è talmente esteso che non lo si può scavalcare. È la condizione di disagio che da circa un mese stanno vivendo i residenti delle palazzine popolari di via Magaldi, a brevissima distanza da una scuola materna. Il cedimento di una canaletta fognaria sta provocando il riversamento dei liquami davanti alle palazzine. È in un punto in cui si crea un avvallamento che genera probabilmente il guasto. «Riteniamo che sia molto grave – fa notare Mauro Careddu – la perdita occupa spesso tutta la strada e si dirige verso la scuola: significa che sono costretti a camminarci sopra, fra acqua piovana e melma, bambini, genitori e pure gli addetti che conferiscono i pasti: siamo convinti che la situazione sinora sia stata sottovalutata». In un punto della strada si sta formando inoltre una piccola spaccatura in cui il terreno continua a cedere. I residenti rivelano di aver segnalato tutto a Area, Comune ed Abbanoa e di aver ricevuto «la rassicurazione che entro breve sarebbero state allestite le squadre di intervento», aggiunge Careddu. Nell’attesa sono stati i residenti a realizzare una mini canaletta provvisoria e ieri la Asl ha compiuto un sopralluogo giudicando l’intervento “prioritario”. (a. s.)

RIPRODUZIONE RISERVATA