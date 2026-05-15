C’è un Cagliari in corsa per lo scudetto. Giulini: straordinarie  

È stato un pomeriggio speciale per le ragazze e lo staff tecnico del Cagliari Calcio a 5 Femminile, che alla vigilia della gara di ritorno dei quarti dei playoff scudetto (oggi alle 19 a Salandra col CMB) hanno ricevuto a fine allenamento la visita del presidente Tommaso Giulini, dell’attaccante della prima squadra Sebastiano Esposito e di Costanza Musso, amministratrice delegata del Main Partner Gruppo Grendi.

«State facendo qualcosa di grande», ha detto Giulini al gruppo. «Raggiungere per il secondo anno consecutivo i playoff vuol dire attribuire ulteriore valore a un progetto nato due anni fa e nel quale il club, insieme al presidente della Mediterranea Calcio a 5, Corrado Melis, ha creduto con forza per implementare il proprio impegno nello sport femminile. Ogni giorno, in ogni partita ufficiale come negli allenamenti», ha tenuto a precisare il patron, «avete mostrato carattere, passione, dedizione e qualità del lavoro, lo spirito giusto per affrontare anche la prossima sfida». A sua volta Esposito: «Il futsal è uno sport che ho sempre apprezzato e che mi piace guardare perché c’è tanta tecnica, anche oggi assistere all’allenamento mi ha divertito e interessato, non conoscevo la vostra realtà prima di arrivare in Sardegna e devo dire che ci sono tutti gli ingredienti per fare sempre meglio, in bocca al lupo per la gara di sabato e per il futuro».

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