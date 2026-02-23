VaiOnline
L’artista di Assemini
24 febbraio 2026 alle 00:26

C’è Luca Faraone ad accompagnare Malika Ayane 

Luca Faraone sul palco dell’Ariston per il suo quarto Sanremo. Lo ha voluto Malika Ayane dopo una collaborazione proficua su “Animali notturni”, il pezzo che il chitarrista di Assemini, 34 anni, ha scritto con Edwyn Roberts, Stefano Marletta e Merk & Kremont. Un brano che cattura, vintage eppure contemporaneo, che tra chitarre funky e percussioni tribali dà a questo Festival un tocco di classe.
«Sono giorni incredibili, frenetici e pienissimi», racconta il compositore, autore e produttore, intercettato tra una prova e l’altra.
L’attesa del palco di stasera non lo spaventa: «So che l’Ariston è un baluardo della cultura italiana ma no, non sono in ansia. Sul palco mi diverto tanto, sono gasato». L’esperienza si sente: «Ho maturato consapevolezza, c’è più rapporto umano con le persone dietro le quinte. Sembra di tornare alla festa di compleanno in cui ci sono tutti». L’anno scorso all'Ariston ha diretto l’orchestra per Shablo feat. Guè, Joshua, Tormento, e ha scritto “Damme 'na mano” di Tony Effe e “Il ritmo delle cose” di Rkomi. Nel 2025 ha prodotto i dischi di Shablo e di Rkomi e guidato la direzione del tour di Marracash. L’esperienza all’estero è invidiabile, da Craig David a Camila Cabello. ( a. d.)

