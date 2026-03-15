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Ussaramanna.
16 marzo 2026 alle 00:55

Case popolari in centro, lieto fine dopo quasi vent’anni 

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Dopo un’attesa di quasi vent’anni, volgono al termine le ristrutturazioni delle case a canone moderato a Ussaramanna. Una vicenda che ha dell’incredibile e che misura quanto possano essere complesse e lente le procedure degli appalti pubblici, capaci talvolta di restare bloccate per anni.

Il progetto risale infatti al 2009 e prevedeva la riqualificazione di due edifici nel centro storico, in via Lamarmora, da cui ricavare quattro appartamenti da destinare all’edilizia Erp a canone moderato. «Nel corso degli anni - spiega il sindaco Marco Sideri che dal 2015, quando è stato eletto primo cittadino, ha subito cercato di sbloccare la vicenda - una lunga serie di vicissitudini ha di fatto congelato l’intervento: ricorsi e controricorsi, cambi ai vertici dell’ente Area e diversi passaggi amministrativi hanno finito per ingessare completamente la pratica».

La svolta è arrivata nel 2020 grazie ai fondi del Pnrr, che hanno permesso di integrare le risorse inizialmente previste. «Il progetto del 2009 non era più adeguato ai costi attuali e si è reso necessario un aggiornamento economico», spiega Sideri. Alla fine l’intervento ha raggiunto un valore complessivo di circa 950 mila euro. Ora i lavori sono quasi conclusi e presto i quattro appartamenti potranno essere assegnati: si tratta di una ristrutturazione di antiche case campidanesi.

«È un risultato importante – commenta il sindaco Sideri – perché la situazione sembrava ormai persa. Ma meglio dopo 17 anni che mai». (g. g. s.)

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