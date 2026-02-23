Carnevale, che passione Premiati i migliori carri allegorici in gara 

È tempo di premiazioni per i Carnevali che si sono svolti nel Medio Campidano. A San Gavino è stata un’edizione da record quella che ha festeggiato i suoi 40 anni di vita. E ad aggiudicarsi il primo posto della grande sfilata dei carri allegorici è stato il gruppo di Terralba “Magic Group” con il carro “La Rebelion del Toro”, che ha ottenuto 613 punti. Sempre da Terralba viene il carro secondo classificato del gruppo “Storpions” (“Il RE Scorpion”e), che chiude con 597 punti. A completare un podio di altissimo livello è il gruppo di Samassi “H20” con il carro “Contusu e Leggendasa”, che arriva a 548 punti.

La migliore opera in cartapesta sangavinese è quella del gruppo Fibra Ottica, al sesto posto con 530 punti dopo una penalizzazione di 10 punti, inflitta dopo aver intralciato la sfilata, causando un ritardo per tutti gli altri gruppi e penalizzando il corretto svolgimento della manifestazione.

Ma, a causa delle condizioni meteo avverse, sono stati rinviati l’ultima sfilata a piedi delle maschere e il rogo del pupazzo de “Su Baballotti”, simbolo del carnevale sangavinese.

A Guspini , grande successo per lo storico Carnevale “Cambas de linna”, che ha visto il successo dei terralbesi di “Storpions” con “Il Re Scorpione”; seconco posto per “Magic Group” con “La Rebelion Del Toro”, terzi da Gonnosfanadiga i “Lillo Boys” con “La Dolce Battaglia”e solo al quarto posto il carro di Guspini “Is Casermettas” con “Che Gusto C’e’” a pari merito con il gruppo samassese di “H2o” con “Contusu e Leggendasa. (g. pit.- m. s.)

