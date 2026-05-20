Carenze nella pianta organica: il Comune rinforza la Polizia locale  

Il Comune di nuovo alla ricerca di nuove figure professionali per rinforzare la pinta organica deficitaria. Il Comune ha pubblicato un nuovo avviso per la selezione di due agenti di Polizia locale, uno dei settori che risente di più dalla carenza di personale, causata negli anni di pensionamenti e trasferimenti ad altri enti.

«È stato approvato l’avviso pubblico di selezione per la copertura a tempo indeterminato e pieno di due posti di istruttore di vigilanza», si legge nell’avviso pubblicato sul portale web del Comune. Il procedimento, l’ennesimo di una lunga serie, avverrà mediante mobilità esterna volontaria. I candidati, vale a dire, dovranno essere già dipendenti di un’altra pubblica amministrazione. Col nuovo bando il Municipio conta di ripristinare la piena funzionalità del settore vigilanza, così come avvenuto in precedenza per altre aree. All’inizio di marzo scorso quattro nuove figure professionali (selezionate con l’utilizzo per scorrimenti di graduatorie concorsuali di entri enti) avevano preso servizio in Municipio. «Il lavoro non si ferma qui – aveva commentato allora il sindaco Gabriele Littera – ora avanti con i prossimi inserimenti, a partire da quelli indispensabili per rinforzare adeguatamente la Polizia locale con ulteriori due agenti, così da poter ripristinare pienamente servizi, turni ed efficienza, nell’interesse dell’intera collettività». Ora, come annunciato, il bando per due nuove assunzioni, per le quali i candidati potranno presentare domanda entro il 10 giugno 2026.

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