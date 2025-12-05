VaiOnline
Trasporti.
06 dicembre 2025 alle 00:24

Carenza di voli, interviene la Regione 

Fari puntati sulla continuità aerea a singhiozzo nel periodo natalizio. In vista del periodo natalizio l’assessorato regionale ai Trasporti «ha intensificato il monitoraggio al fine di gestire le criticità legate alla saturazione dei voli da e per gli aeroporti di Cagliari, Olbia e Alghero».

La Regione ha confermato alcuni incontri con Aeroitalia, Volotea e Ita Airways. L’assessora Barbara Manca ha segnalato, sulla base dei dati di prenotazione in possesso dell’Assessorato, le giornate più critiche a ridosso del ponte dell’Immacolata e delle festività natalizie, chiedendo ai vettori di aggiungere ulteriori collegamenti come previsto dal decreto.

«Si tratta di un’azione di rafforzamento rispetto al monitoraggio quotidiano che svolgiamo con continuità», spiega Manca. «Ogni volta che rileviamo indici di riempimento oltre la soglia critica o prossimi al limite, inviamo una segnalazione formale alle compagnie e chiediamo l’inserimento di voli aggiuntivi. Ricordiamo tuttavia che i vettori non devono attendere la comunicazione della Regione per integrare l’operativo: l’obbligo scatta automaticamente al superamento del 91% di load factor su una singola tratta».

