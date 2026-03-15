caprera e real non si fermano  

Caprera e Real Sun Service a forza nove nella diciottesima giornata d’Eccellenza. Quattro reti di bomber Gasmi, due di Baltazar, poi Lupo, Troiano e Cabral, consentono alle caprerine di battere il Porto Rotondo (a segno con Lai) e di dedicare il successo per 9-1 alla memoria di Luigi Nativi, giovane maddalenino scomparso nei giorni scorsi. La Real risponde allo stesso modo, con il 9-0 a domicilio sulla Marzio Lepri Torres, con Ledda (poker) in grande evidenza. Completano il bottino Dos Santos (tris) e doppio Palmas. Le due leader vanno a braccetto, divise solo dalla differenza reti complessiva, per ora favorevole al Caprera. Più contenuto, ma ugualmente ineccepibile il 4-1 con cui il Tortolì si impone in trasferta sulla Gioventù Assemini (a segno con Scanu) che ne interrompe la striscia di quattro vittorie. Bomber Incollu, Francesca Deiana e Muggianu portano le ogliastrine a quota quaranta. Le asseminesi vengono raggiunte al quarto posto dal Maracalagonis, che giovedì nel recupero dell’undicesima giornata ha vinto il derby col Castello Cagliari per 4-0 (con reti di Borrello, Marci e doppietta di Tului). Sabato le maresi hanno bissato il successo (9-0) sul Simaxis, grazie alla tripletta di Borrello e alle firme di Tuveri, Marci, Tului, Cauli, Carucci e Casula. Da segnalare l’infortunio della portiere oristanese Anna Angioni che ha portato all’interruzione della gara, poi ripresa dopo mezzora. La vittoria biancoazzurra è stata dedicata a Riccardo Piras, giocatore del Maracalagonis, scomparso la settimana scorsa. A due punti dalla squadra di Marcello Salis continua la corsa dell’Atletico Uri: il 5-1 sulla Pgs Audax Frutti d’Oro è confezionato dalle doppiette di Ventuleddu e Pinna e dal timbro finale di Carta. Per le biancoverdi la rete è di Carecci, fresca di convocazione con la Rappresentativa sarda, che si radunerà mercoledì al “Tino Carta” di Sa Rodia. Torna al successo infine il Castello Cagliari. Il 2-1 di Alghero arriva grazie alle reti di Demuro e Murgia. Il gol giallorosso è di Pintus.

Sconfitte

Due sconfitte per le sarde impegnate nel girone A di Serie C. L’Atletico Uri si illude con la rete di Manos ma poi si piega al Lesmo (2-1), mentre la Tharros cade pesantemente in casa contro il Sedriano (5-0). Posticipata a data da definirsi, per accordo tra le società, la gara inizialmente in programma ieri tra Angelo Baiardo e Torres.