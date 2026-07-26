Cappai non sbaglia «Adesso un titolo» 

Non è soltanto una vittoria. È un altro passo deciso verso traguardi più prestigiosi. Patrick Cappai esce dal ring del Campu Nou di Sanluri con il sedicesimo successo da professionista e la consapevolezza di essere sempre più vicino al salto di qualità. Il venticinquenne Piuma cagliaritano supera ai punti il colombiano Juan Benjumea offrendo una prestazione che cresce round dopo round. A Sanluri si è visto un pugile che sa vincere in modi diversi. Non soltanto con il talento, che non gli manca, ma anche con la pazienza, la gestione del ritmo e la maturità di chi sa aspettare il momento giusto per colpire. «Sul ring ho trovato le sensazioni che cercavo», scrive il quartese in un post sui social dove ringrazia gli sponsor, papà Fabrizio che da sempre lo guida all’angolo e la sorella Denise che ne cura la preparazione atletica. «Questo match mi ha confermato che siamo sulla strada giusta. Da qui si riparte e si torna a caccia di cinture», aggiunge.

Dopo un avvio equilibrato, il quartese prende progressivamente il controllo del match, aumentando intensità e precisione, facendo valere una qualità tecnica nettamente superiore e un’ottima condizione atletica. La svolta arriva al sesto round. Un potente gancio destro al corpo costringe il colombiano al conteggio. Benjumea riesce a rialzarsi e a terminare l’incontro, ma ormai il match ha preso una direzione ben precisa e Cappai si prende un verdetto ai punti che non lascia spazio a discussioni. ( ma. mad. )

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