VaiOnline
Boxe.
27 luglio 2026 alle 01:06

Cappai non sbaglia «Adesso un titolo» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Non è soltanto una vittoria. È un altro passo deciso verso traguardi più prestigiosi. Patrick Cappai esce dal ring del Campu Nou di Sanluri con il sedicesimo successo da professionista e la consapevolezza di essere sempre più vicino al salto di qualità. Il venticinquenne Piuma cagliaritano supera ai punti il colombiano Juan Benjumea offrendo una prestazione che cresce round dopo round. A Sanluri si è visto un pugile che sa vincere in modi diversi. Non soltanto con il talento, che non gli manca, ma anche con la pazienza, la gestione del ritmo e la maturità di chi sa aspettare il momento giusto per colpire. «Sul ring ho trovato le sensazioni che cercavo», scrive il quartese in un post sui social dove ringrazia gli sponsor, papà Fabrizio che da sempre lo guida all’angolo e la sorella Denise che ne cura la preparazione atletica. «Questo match mi ha confermato che siamo sulla strada giusta. Da qui si riparte e si torna a caccia di cinture», aggiunge.

Dopo un avvio equilibrato, il quartese prende progressivamente il controllo del match, aumentando intensità e precisione, facendo valere una qualità tecnica nettamente superiore e un’ottima condizione atletica. La svolta arriva al sesto round. Un potente gancio destro al corpo costringe il colombiano al conteggio. Benjumea riesce a rialzarsi e a terminare l’incontro, ma ormai il match ha preso una direzione ben precisa e Cappai si prende un verdetto ai punti che non lascia spazio a discussioni. ( ma. mad. )

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

La novità.

Cestini anti-maleducati, ma non basta

Caterina Fiori
L’emergenza incendi

Ritrovati due inneschi: il bosco e San Gregorio bersaglio dei piromani

Il fuoco appiccato ai margini dell’Orientale: il borgo-gioiello di Sinnai salvo per miracolo 
Raffaele Serreli
l’Operazione

«Andiamo a prendere i bambini all’asilo»

Nell’ordinanza del Gip i retroscena dell’indagine della Mobile che ha sventato la rapina 
Francesco Pinna
Le aziende sarde scommettono su agroalimentare e made in Italy. Solo quattro progetti autorizzati per il turismo

Zes, ne approfittano solo Olbia e Oristano

La maggior parte degli investimenti in Gallura (15). Pochi nel Cagliaritano (7) e nel Nuorese (3) 
Roberto Murgia
assalto al cantiere

Danni per un milione, i no Tav esultano

«Sembrava inespugnabile». Oltre 120 gli agenti feriti, identificati 436 partecipanti 