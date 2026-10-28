Cantieri Intermare aperti alle famiglie 

Saipem ha aperto le porte dell’Intermare ai dipendenti e ai loro familiari in occasione di un open day. Un’iniziativa promossa dall’azienda metalmeccanica per far conoscere da vicino i luoghi, le attività e le professionalità che caratterizzano il lavoro quotidiano nel cantiere ogliastrino.

L’evento è stato l’occasione di incontro e di condivisione tra colleghi e famiglie, contribuendo a rafforzare il senso di appartenenza e il legame del cantiere con il territorio e la comunità locale.

All’iniziativa hanno preso parte 180 persone tra dipendenti e familiari, che hanno avuto la possibilità di partecipare a una visita guidata del cantiere, con tappe dedicate ai mezzi, alle officine, agli uffici e postazioni di lavoro.

Il percorso ha consentito di conoscere da vicino gli spazi e i macchinari e di conoscere le fasi di costruzione e di assemblaggio delle grandi strutture che vengono fabbricate per i grandi progetti offshore per il settore dell’energia in tutto il mondo.

L’Open day ha anche previsto uno spazio dedicato ai più piccoli, che hanno partecipato ad attività creative e giochi sui temi della sicurezza e della tutela dell’ambiente in relazione al mondo dell’ingegneria e dell’energia.

I giovani ospiti hanno potuto ricostruire con i puzzle il cantiere e alcune delle strutture fabbricate nel sito.

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