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Selargius.
17 giugno 2026 alle 00:34

Cantieri in centro, nuovi disagi e bus deviati 

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Ultimo step di manutenzione dei sampietrini nel centro di Selargius, e nuovi disagi nel traffico cittadino, in particolare nello snodo fra via Gallus, via Manin e piazza Maria Vergine Assunta.

Le modifiche alla viabilità sono riportate nell’ordinanza della Polizia locale, a partire dallo stop alle auto da oggi sino al 4 luglio in via Gallus - ma anche ai bus e ai mezzi della nettezza urbana - nel tratto fra piazza Maria Vergine Assunta e via Tozzoli, stesso divieto in via San Luigi, fra via Grandi e va Gallus. E ancora restringimenti di carreggiata e obblighi di svolta che - assicurano dal Comune - saranno riportati nella segnaletica temporanea posizionata nelle strade interessate.

Sempre da oggi - e sino al 4 luglio - parte anche una nuova rivoluzione per i bus Ctm, con ben sette linee del Ctm subiranno variazioni di percorso. Le modifiche interesseranno le linee 17, 19, 30, 30R, QS, QSA ed ER, con variazioni specifiche pianificate per la giornata di lunedì in concomitanza con il mercato rionale. A causa del cantiere in corso in via Gallus saranno temporaneamente soppresse le fermate di via della Resistenza (palestra), di via Manin, in via Gallus (fronte torre Si ‘e Boi).

Temporaneamente non saranno attive neanche la fermata di via Istria, e quella di via Rosselli (parco comunale) esclusivamente il lunedì. Per ridurre i disagi dei passeggeri - fanno sapere dall’azienda di trasporto pubblico - è stata istituita una fermata provvisoria in via Istria, di fronte al civico 188.

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