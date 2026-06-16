Cantieri e incidenti: traffico in tilt 

Tra cantieri e incidenti, è stata una giornata di forti disagi per gli automobilisti in città. Il punto più critico si conferma la zona tra via Sonnino e viale Diaz, complice la chiusura temporanea di via XX Settembre. Sull’Asse mediano, invece, due scontri nell’arco di poche ore hanno mandato in tilt l’arteria prima in direzione Poetto e poi verso Sestu.

Lavori

Per la conclusione dei lavori in via XX Settembre bisognerà aspettare venerdì. Nel frattempo, continuano i disagi per gli automobilisti. La strada è chiusa dallo scorso 12 giugno – su ordinanza del Comune - per consentire i lavori di rifacimento della pavimentazione. Durante il cantiere, possono transitare solamente gli autobus, i mezzi di soccorso, dei Vigili del fuoco e delle forze dell’ordine, oltre ai veicoli autorizzati per carico e scarico merci e per l’accesso ai passi carrabili. Le ripercussioni dello stop temporaneo hanno congestionato la viabilità sulle altre strade, in particolare tra via Sonnino e viale Diaz, dove proseguono i lavori per la metro con conseguente restringimento della carreggiata a una sola corsia. Non sono mancati i disagi anche nella rotatoria che unisce via Roma proprio con via XX Settembre e viale Regina Margherita, soprattutto quando da quelle parti devono transitare contemporaneamente più autobus.

Gli scontri

Oltre ai lavori, ieri il traffico ha dovuto fare i conti anche con gli incidenti. L’incidente più grave della giornata di ieri si è registrato intorno alle 13.30, all’altezza di uno dei distributori dell’Asse mediano poco prima della rotatoria di Pirri, dove un motociclista è stato travolto da un’auto. Immediato l’intervento delle ambulanze del 118: dopo i primi soccorsi, l’uomo è stato trasportato al Brotzu in codice rosso per dinamica. Dopo lo spavento iniziale e nonostante le ferite riportate, le sue condizioni fortunatamente non sarebbero gravi. Sul posto è intervenuta anche la Polizia locale per i rilievi e ricostruire la dinamica dell’incidente. Gli agenti si sono occupati anche di gestire la viabilità in un orario di per sé particolarmente complicato. Per tutta la durata dei soccorsi e delle operazioni, si sono formate lunghe code in direzione 131 dir, creando un vero tappo all’uscita di Cagliari. Nella mattinata, intorno alle 10, si era verificato un altro incidente sull’Asse mediano, in direzione Poetto: un tamponamento tra due veicoli con un solo ferito trasportato in ospedale in codice giallo. Anche in questo caso, lo scontro ha avuto ripercussioni sulla viabilità.

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