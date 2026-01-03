Cantieri, decoro e urbanistica: ecco i programmi della Giunta 

Nell’ultima seduta del 2025, il Consiglio comunale ha approvato il Documento unico di programmazione 2026/ ’28, atto cardine per la pianificazione amministrativa. Il documento ha ottenuto il via libera con i soli voti della maggioranza (assente, giustificato, il gruppo di minoranza). Soddisfatto il sindaco, Salvatore Pes: «Fra interventi conclusi, in itinere e programmati, a un anno e mezzo dal termine del mandato è stata realizzata buona parte del programma presentato agli elettori».

Il Dup contiene le principali linee di sviluppo del paese. Tra le priorità figurano gli interventi su locali e strutture pubbliche, con opere di riqualificazione energetica, messa in sicurezza e abbattimento delle barriere architettoniche. Centrale anche la pianificazione territoriale, con l’adeguamento del Piano urbanistico comunale e la riqualificazione urbana, dal decoro alla viabilità, fino al completamento dei percorsi pedonali e ciclabili.

Un capitolo rilevante riguarda la gestione dei rifiuti, che il Comune ha scelto di amministrare in autonomia rispetto all’Unione del Guilcier. Una decisione che ha portato Sedilo a raggiungere risultati eccellenti: il paese è infatti primo anche nel 2025 nella classifica dei Comuni ricicloni dell’Oristanese.

Per lo sport, a brevissimo prenderà il via la riqualificazione degli impianti e la realizzazione del campo da calcio in sintetico.

