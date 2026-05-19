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San Gavino.
20 maggio 2026 alle 00:29

Cantiere Lavoras, nuovi marciapiedi in via Bernini 

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Da alcuni giorni sono in corso i lavori di realizzazione del marciapiede di via Bernini. «Da oltre trent’anni quest’opera risultava incompleta, insicura e poco decorosa per il quartiere – dice il sindaco Stefano Altea –. Grazie al cantiere Lavoras con gli operai stanno completando questi lavori in diverse parti del paese». Così le uniche spese del Comune sono i costi relativi all’acquisto dei materiali come sabbia, cemento e altre attrezzature. «In precedenza – aggiunge il primo cittadino, che ha anche la delega ai Lavori pubblici - siamo intervenuti nel rione di Ziviriu, nella biblioteca comunale e, dopo questo lavoro in via Bernini, completeranno alcuni marciapiedi nel rione de Su cungiau de is olias (via Fermi). Questi interventi dimostrano l'attenzione che questa amministrazione sta dando alla sicurezza dei pedoni e al decoro urbano, rimediando, in alcuni casi, a situazioni di abbandono che vanno avanti da decenni». Così l’amministrazione comunale ha avviato anche i lavori per la creazione di un passaggio pedonale negli ex passaggi a livello della vecchia ferrovia in via Convento e alla fine di via Roma in direzione Via Villacidro e via Po e in precedenza ha realizzato anche un passaggio pedonale rialzato in via Roma in corrispondenza dell’ingresso dell’ospedale. (g. pit.)

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