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Trasporti.
16 maggio 2026 alle 00:28

Cancellati due voli per Milano e Firenze, i passeggeri restano a terra 

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Due voli cancellati tra giovedì notte e ieri e decine di passeggeri rimasti a terra. Ancora disagi e proteste all’aeroporto di Cagliari. Il primo stop ha fatto arrabbiare i numerosi passeggeri che giovedì attendevano al gate Ryanair per imbarcarsi sul volo delle 22,25 che li avrebbe dovuti portare a Milano Malpensa. Quell’aereo però è partito solo ieri pomeriggio dopo inevitabili disagi.

La vicenda viene raccontata da Simone Depau uno dei passeggeri: «Appena sono arrivato al gate la partenza è stata riprogrammata alle 23,55. Non sono state date altre indicazioni, successivamente nell’app la partenza è stata aggiornata all’1,40 con arrivo previsto a Milano alle 3,10». Intorno all’una della notte sempre tramite l’app della compagnia è arrivato il messaggio di cancellazione del volo: «La comunicazione è arrivata all’una, al gate ci è stato detto che la cancellazione era dovuta a generici problemi tecnici. Per quanto mi riguarda i disagi sono stati importanti, stamattina avevo in programma diversi impegni di lavoro che ho dovuto cancellare». Ieri stessa amara sorpresa per i passeggeri in partenza con Aeroitalia alle 9,10 per Firenze: volo cancellato e tutti a terra.

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