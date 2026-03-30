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Santa Giusta.
31 marzo 2026 alle 00:19

Cammino di solidarietà nel nome di Mary 

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Hanno pregato e riflettuto insieme. Sabato, in tanti hanno partecipato all'iniziativa “In cammino con Mary (Mariliana)”, una passeggiata da Santa Giusta fino alla statua della Regina di Monte Arci, per sensibilizzare sull'importanza della salute mentale.

Il luogo non è stato scelto a caso: era caro a Mariliana Piras, per tutti Mary, scomparsa a Santa Giusta nel luglio 2019. La famiglia per il quarto anno ha organizzato in sua memoria l’evento, il cui ricavato sarà devoluto a due strutture che si occupano di malattie mentali. «Fortunatamente è stata una giornata di sole e l'energia meravigliosa di quel posto ci ha avvolti tutti –ha detto Giusy Piras, sorella di Mariliana –Si sono aggiunte altre persone, la partecipazione a questo cammino conferma quanto il problema della salute mentale tocchi il cuore di molta gente e fa capire che anche chi ti cammina a fianco in realtà può portare una si possa immaginare. Ora pensiamo già alla prossima edizione». ( s. p. )

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