Camion-bar, allo stadio ecco i bagni chimici 

«In occasione della prima gara interna del Cagliari, l’amministrazione comunale ha provveduto a installare cinque bagni chimici nell’area dedicata ai camion-bar». Lo conferma Carlo Serra, assessore allo sviluppo economico e settori produttivi del Comune, che nei giorni scorsi era intervenuto sulla questione. Gli operatori che lavorano nell’area dello stadio, infatti, lamentavano da due anni l’assenza di servizi igienici, una situazione che creava spesso disagi prima e dopo le partite. Una condizione definita «insostenibile» dall’associazione Ambulantando, che si era detta pronta anche alla mobilitazione nel caso in cui il Comune non avesse provveduto a risolverla. Già da ieri, invece, in occasione di Cagliari-Inter, i servizi igienici sono stati messi a disposizione dei camion-bar. «I bagni», spiega l’assessore, «saranno principalmente a uso degli operatori che così vedranno finalmente risolto un problema che ponevano da molti anni. Potranno, all’occorrenza, anche essere usati dagli avventori dei camion-bar. Questa soluzione è il frutto del costante dialogo diretto tra l’amministrazione e gli operatori, sempre nel solco di una collaborazione franca e diretta alla soluzione di problemi concreti».

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