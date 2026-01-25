VaiOnline
Il progetto.
26 gennaio 2026 alle 00:10

Cagliari si candida a diventare capitale italiana del mare 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Una città con «un importante patrimonio ambientale e paesaggistico» e con una «profonda interazione tra il sistema marino-costiero e le grandi zone umide, come le lagune e gli stagni, i suoi porti, sia turistici che commerciali». Per questo il Comune ha avanzato la candidatura di Cagliari a capitale italiana del mare per il 2026.

Il finanziamento

Lo ha deciso la giunta approvando una recente delibera. In questo modo Cagliari punta a ottenere il riconoscimento di capitale istituita con un decreto del Ministro per la Protezione civile e le Politiche del Mare. Il Comune vincitore riceverà un finanziamento per le attività di promozione della cultura del mare di un milione di euro. Si tratta di un iniziativa alla sua prima edizione, rivolta a tutti i Comuni costieri del territorio nazionale. L’obiettivo è quello di valorizzare la cultura del mare, «sviluppandone», come si legge nel bando, «la vocazione economica, turistica e sportiva, favorendo una più profonda conoscenza del mare e promuovendo la tutela della biodiversità e dell’uso sostenibile delle risorse marine».

Gli obiettivi

Proprio il comune di Cagliari, come evidenziato nella delibera, sta portando avanti una politica di promozione e rafforzamento della visione di città di mare, innovativa e sostenibile. Grazie al finanziamento si dovrà poi portare avanti un programma di un anno con attività finalizzate alla valorizzazione della cultura italiana del mare, interventi di recupero di beni destinati a questa finalità, servizi per l’informazione e l’accoglienza dei turisti.

RIPRODUZIONE RISERVATA  

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Dopo il ciclone

Al via la conta dei danni, Governo e Regione accelerano

Oggi Todde a Roma per il Consiglio dei ministri A Cagliari vertice tra Protezione civile, Anas e sindaci 
Marco Noce
l’assemblea

«La Lega è truppa, non generali»

Salvini sprona il partito, poi precisa: non mi riferivo a Vannacci, lo vedrò 
Il femminicidio

Coppia suicida, choc ad Anguillara: «Dramma enorme»

Claudio Carlomagno sorvegliato in cella dopo che ha saputo della morte dei genitori 
La ricorrenza

Regeni, dieci anni senza giustizia Mattarella: «Verità»

Il presidente: l’Egitto collabori, è un banco di prova delle relazioni 