cagliari femminile, botti di fine anno contro il verona 

Il Cagliari chiude l’anno con una prestazione autoritaria sul campo dell’Audace Verona imponendosi per 6-2 al termine di una gara ricca di ritmo, qualità e continui ribaltamenti di fronte.

Le rossoblù partono fortissimo e trovano il vantaggio dopo appena 90 secondi con Cokito, brava a finalizzare una delle prime azioni offensive. Al 5’ arriva anche il raddoppio: Pellegry chiude una rapida ripartenza nata dallo scambio con Vecchione e insacca alle spalle del portiere. Dopo l’avvio brillante il Cagliari rallenta leggermente e concede spazio alle padrone di casa, che ne approfittano trovando prima il gol con Barban e poi, a distanza di pochi secondi, il pareggio firmato da Püttow.

La reazione delle rossoblù è immediata e veemente: la squadra di Giorgi torna a costruire occasioni importanti e si vede anche annullare il possibile 3-2 di Vecchione per un fallo sul portiere. È solo il preludio al nuovo allungo, perché poco dopo Pellegry firma la doppietta personale e riporta avanti il Cagliari. Quando mancano poco più di tre minuti all’intervallo arriva anche il 4-2 siglato da Aresu, che chiude una prima frazione intensa e spettacolare.

Nel secondo tempo il Cagliari rientra con lo stesso spirito ma deve fare i conti con l’Audace Verona che tenta la rimonta utilizzando il power play per gran parte della ripresa. Il risultato resta invariato per diversi minuti finché le rossoblù colpiscono in contropiede trovando il 5-2 grazie a un’autorete al termine di una ripartenza veloce. A sei minuti dalla fine c’è spazio anche per la tripletta di una Pellegry incontenibile. Nel finale il Cagliari continua a spingere senza trovare altre reti.

Il successo per 6-2 mantiene le rossoblù a ridosso della zona playoff e consente al Cagliari di chiudere l’anno nel migliore dei modi. Nel prossimo turno, ultimo del girone d’andata, la squadra di Giorgi affronterà il Bitonto in un match che rappresenterà un nuovo banco di prova per confermare quanto di buono mostrato a Verona.

