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Il tecnico.
04 giugno 2026 alle 00:41

Cagliari, a giorni il rinnovo di Pisacane 

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L’arrivo del direttore sportivo Pietro Accardi in sostituzione di Guido Angelozzi, apre la strada alla conferma del tecnico.

Nei prossimi giorni dovrebbe essere chiuso il discorso della permanenza di Fabio Pisacane sulla panchina del Cagliari. Le parole pronunciate dal presidente Tommaso Giulini giovedì scorso a Radiolina, comunque, sono un’anticipazione di quel che sta per accadere: nei prossimi giorni, infatti, l’ex centrale di difesa arrivato con Massimo Rastelli per riportare i rossoblù in Serie A nel 2015, dovrebbe firmare un contratto biennale, con l’opzione per una terza stagione.

Pisacane continuerebbe a portare avanti la linea della valorizzazione dei giovani della cantera del club, di comune accordo con Accardi e il suo vice Roberto Muzzi.

Per quanto riguarda il mercato, sembra quasi certo il rientro dal prestito al Ried di Kingstone Mutandwa nella Bundesliga austriaca: nella stagione appena conclusa ha giocato 32 match e segnato 16 reti. A impreziosire ulteriormente l’annata del centravanti zambiano, tre assist serviti ai compagni.

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