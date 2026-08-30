Cafaro debutta con un pari-show 

Lo spettacolare match dei pesi medi tra Alessandro Cafaro, prodotto dell’Elmas Boxe al debutto tra i professionisti e Amin Boutartour ha messo il sigillo sulla bella serata di boxe allestita da Bazooka Events e Luciano Abis. Musei ha risposto in massa e con grande entusiasmo, facendo passare in secondo piano la beffa subita dal superwelter Sebastiano Argiolas (e dall’organizzatore): il suo avversario, il 33enne ceco Patrik Velky, ha mandato un certificato medico alla vigilia del match, quando era impossibile trovare un sostituto. Cafaro e Boutartour si sono battuti per sei round senza risparmiarsi, mettendo in scena una boxe d’altri tempi. I giudici hanno voluto premiarli entrambi con un giusto pareggio.

Interessanti anche i match olimpici di contorno. Nei due Élite, tra i 57 kg Carlo Maria Zoppi (Southside Gym) ha battuto ai punti Riccardo Razzoli (Boxing Team Erittu), mentre tra i 70 Alessandro Murgia (Palaistikè) ha battuto per k.o. Federico Carta (Shardana Boxe). ( c.a.m. )

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