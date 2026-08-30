SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Pugilato.
31 agosto 2026 alle 01:39

Cafaro debutta con un pari-show 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Lo spettacolare match dei pesi medi tra Alessandro Cafaro, prodotto dell’Elmas Boxe al debutto tra i professionisti e Amin Boutartour ha messo il sigillo sulla bella serata di boxe allestita da Bazooka Events e Luciano Abis. Musei ha risposto in massa e con grande entusiasmo, facendo passare in secondo piano la beffa subita dal superwelter Sebastiano Argiolas (e dall’organizzatore): il suo avversario, il 33enne ceco Patrik Velky, ha mandato un certificato medico alla vigilia del match, quando era impossibile trovare un sostituto. Cafaro e Boutartour si sono battuti per sei round senza risparmiarsi, mettendo in scena una boxe d’altri tempi. I giudici hanno voluto premiarli entrambi con un giusto pareggio.

Interessanti anche i match olimpici di contorno. Nei due Élite, tra i 57 kg Carlo Maria Zoppi (Southside Gym) ha battuto ai punti Riccardo Razzoli (Boxing Team Erittu), mentre tra i 70 Alessandro Murgia (Palaistikè) ha battuto per k.o. Federico Carta (Shardana Boxe). ( c.a.m. )

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Serie A.

Vince l’Inter ma il Cagliari è vivo

Finisce 0-1: gol di Çalhanoğlu in avvio, i rossoblù sfiorano il pareggio 
l Nello Sport
Il focus

La Sardegna è un “caso”, i residenti sempre in calo

Perdono i piccoli centri e anche Cagliari, Sassari, Nuoro Guadagnano Olbia, Uta, Sestu. Ma il bilancio è negativo 
Cristina Cossu
Ambiente

Spiagge, l’Isola può schivare le norme Ue

La Regione guarda al modello Calabria che ha detto no alle gare per le concessioni 
Marco Noce
Il caso

Fenicotteri, il grande esodo dal Bellarosa

Meno esemplari nelle zone umide: a Cagliari la grande macchia di Sa genti arrubia sembra essersi scolorita 
Alessandra Ragas
Ginevra

Sparatoria in Svizzera, muore ragazza italiana

Un rave con 3mila persone, la vittima è una 22enne abruzzese, cinque feriti 
Il conflitto

Mosca: «Raid massicci» sui siti energetici ucraini

La Cia propone un vertice Trump-Putin-Zelensky. Ma il Cremlino frena 