VaiOnline
Alghero.
20 maggio 2026 alle 00:28

Bus insufficienti in aeroporto: «Serve una linea no stop» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Autobus pieni fino all’inverosimile, passeggeri costretti a restare a terra con le valigie in mano e attese che possono superare persino l’ora per raggiungere l’aeroporto o, viceversa, il centro città. Con l’aumento dei voli e dei flussi turistici, riesplode il problema dei collegamenti tra il terminal Riviera del Corallo e la stazione dei pullman di via Catalogna, mentre il sindacato Orsa Tpl lancia un nuovo allarme. Nel mirino la linea Alfa dell’Arst, che collega Alghero al suo aeroporto con una frequenza giudicata insufficiente. «All’aumento esponenziale dei voli non corrisponde un adeguato potenziamento del servizio», denuncia l’organizzazione sindacale. Le criticità sono approdate anche in Consiglio comunale con le segnalazioni dei consiglieri di Forza Italia e di Noi Riformiamo Alghero. Sul tema è intervenuta l’Amministrazione comunale che rivendica il lavoro avviato da mesi con Regione e Arst. Palazzo civico punta su due azioni concrete: la riapertura del punto informazioni e biglietteria di via Catalogna già da questa estate e, soprattutto, l’attivazione di una nuova linea diretta aeroporto-centro città. Il consigliere regionale Valdo Di Nolfo, sostiene il progetto. «Una linea non-stop significherebbe non solo migliorare la mobilità, accogliere meglio chi arriva nel nostro territorio ma anche accompagnare la crescita dello scalo con servizi adeguati». (c.fi.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Regione

Province e Città metropolitane, tutta l’Aula per l’elezione diretta

Proposta di modifica dello Statuto: ora serve l’ok del Parlamento 
Il dibattito.

Tassa d’imbarco, nessun accordo

Al. Car.
La crisi

Stop alla Flotilla, 2 sardi tra i fermati

A 100 miglia dalla costa Israele spara sulle ultime sei barche dirette a Gaza 
Verso il voto

La sfida elettorale di San Teodoro  si gioca sull’ambiente

Dalla battaglia contro l’over tourism ai servizi e ai lavori nel nuovo porto 
Tania Careddu
La storia

«Racconterò l’Isola ai passeggeri: sarà emozionante»

La compagnia ha scelto la Gallura per la capacità di spesa dei clienti 
Giuseppe Deiana
il caso

Accise, il Governo tratta con l’Ue

Difesa, spese da rivedere per prorogare il taglio e contenere i rincari 
Modena

«Voleva investirne il più possibile, può rifarlo»

Salim El Koudri resta in cella, per la gip il raid non dipende da problemi psichiatrici 