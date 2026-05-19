Bus insufficienti in aeroporto: «Serve una linea no stop» 

Autobus pieni fino all’inverosimile, passeggeri costretti a restare a terra con le valigie in mano e attese che possono superare persino l’ora per raggiungere l’aeroporto o, viceversa, il centro città. Con l’aumento dei voli e dei flussi turistici, riesplode il problema dei collegamenti tra il terminal Riviera del Corallo e la stazione dei pullman di via Catalogna, mentre il sindacato Orsa Tpl lancia un nuovo allarme. Nel mirino la linea Alfa dell’Arst, che collega Alghero al suo aeroporto con una frequenza giudicata insufficiente. «All’aumento esponenziale dei voli non corrisponde un adeguato potenziamento del servizio», denuncia l’organizzazione sindacale. Le criticità sono approdate anche in Consiglio comunale con le segnalazioni dei consiglieri di Forza Italia e di Noi Riformiamo Alghero. Sul tema è intervenuta l’Amministrazione comunale che rivendica il lavoro avviato da mesi con Regione e Arst. Palazzo civico punta su due azioni concrete: la riapertura del punto informazioni e biglietteria di via Catalogna già da questa estate e, soprattutto, l’attivazione di una nuova linea diretta aeroporto-centro città. Il consigliere regionale Valdo Di Nolfo, sostiene il progetto. «Una linea non-stop significherebbe non solo migliorare la mobilità, accogliere meglio chi arriva nel nostro territorio ma anche accompagnare la crescita dello scalo con servizi adeguati». (c.fi.)

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