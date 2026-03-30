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Senorbì.
31 marzo 2026 alle 00:20

Bullismo e cyberbullismo, i ragazzi si raccontano 

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Racconti, poesie, video, podcast, fumetti, illustrazioni. La creatività per raccontare comportamenti come l’esclusione di una compagna o un compagno dal gruppo, gli insulti, le prese in giro, la diffusione online di video; insomma, forme di bullismo o cyberbullismo sempre più diffuse tra i ragazzi. È il tema del concorso “Fòrmati e fermiamo insieme il bullismo e il cyberbullismo”, organizzato dall’Istituto Comprensivo “Gen. L. Mezzacapo” di Senorbì, giunto alla quinta edizione e aperto alla partecipazione delle classi della scuola primaria e delle medie.

L’obiettivo, spiegano dalla scuola, è quello di «rafforzare la sensibilizzazione su fenomeni purtroppo ancora diffusi tra preadolescenti e adolescenti», e quindi, «stimolare negli studenti una riflessione consapevole sul valore delle relazioni rispettose, sull’uso responsabile delle tecnologie digitali e sull’importanza di riconoscere e gestire le emozioni primarie, spesso alla base dei comportamenti disfunzionali».

I ragazzi hanno lavorato in gruppo o per classi, e gli elaborati (rigorosamente anonimi, presentati con un nome di fantasia) sono stati consegnati a febbraio. Domani la cerimonia di premiazione, alle 10,15 nell’aula magna della scuola secondaria di Senorbì. Un evento che rappresenta, «la giornata conclusiva di un percorso che ha coinvolto l’intero Istituto, promuovendo riflessioni, consapevolezze e competenze fondamentali per la prevenzione e il contrasto di bullismo e cyberbullismo». Saranno presenti, oltre alle classi vincitrici e ai rappresentanti delle forze dell’ordine del territorio, lo scrittore Alessandro Cadelano; l’esperto di cybersicurezza Riccardo Ortu, e Anna Sanna, psicologa e psicoterapeuta.

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