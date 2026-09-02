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Macomer.
03 settembre 2026 alle 00:19

Brucia una vecchia carrozza ferroviaria 

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Stesso focolaio, stessa zona. Gli incendiari hanno appiccato nuovamente il fuoco ieri pomeriggio a Funtana Giga, nelle vicinanze dell’ingresso nord di Macomer. Le fiamme hanno minacciato case, e sulla linea ferroviaria che collega il capoluogo del Marghine a Nuoro, hanno avvolto una vecchia carrozza dismessa. Per alcuni attimi si è temuto che il fuoco potesse avvicinarsi pericolosamente anche alla Rsa alle porte della città.

Immediato l’intervento di Corpo forestale, tre squadre dei vigili del fuoco, protezione civile e barracelli per contrastare l’avanzata del rogo: Fortunatamente non è stato necessario evacuare alcuna abitazione come al contrario era accaduto nel pomeriggio di ieri.

Solo in tarda serata la fine dell’emergenza, anche grazie a quattro elicotteri operativi sul posto, fra cui due super Puma decollati dalle basi di Fenosu e Alà dei Sardi. Ha lavorato senza sosta il centro operativo comunale, insediato dal sindaco Riccardo Uda che nelle scorse ore aveva tracciato un bilancio impietoso sull’emergenza roghi e suggerito iniziative di prevenzione estese tutto l’anno.

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