03 gennaio 2026 alle 01:03

“Brucia” l’alt e scappa, un operaio di 35 anni bloccato grazie al taser 

È stato necessario l’utilizzo del taser per fermarlo. Un operaio 35enne è stato bloccato dai carabinieri al termine di una folle fuga iniziata in viale Elmas dopo non essersi fermato all’alt di un posto di controllo dei militari. Temeva per la sua patente: così ha riferito l'uomo, residente nell’hinterland e che ha concluso a Quartu il suo tentativo di scappare dai controlli.

Alla guida di una Bmw, il 35enne anziché fermarsi all’alt intimato dai carabinieri ha in un primo momento rallentato, forzando poi il posto di controllo dandosi alla fuga ad altissima velocità. Da lì è iniziato l'inseguimento. I militari sono riusciti a stare dietro all’uomo tra le vie del centro, anche a distanza ma senza perderlo mai di vista, cercando di evitare pericoli più gravi alla circolazione e alla sicurezza pubblica. La fuga è terminata in piazza Matteotti, a Quartu, quando il 35enne ha perso il controllo dell’auto ed è andato a sbattere contro un muretto, senza riportare ferite gravi.

Secondo le ricostruzioni, il 35enne, da solo a bordo del veicolo e in stato di alterazione, una volta sceso dalla vettura, ha cercato di scappare anche a piedi per poi aggredire i carabinieri con calci e pugni. A quel punto i militari, sorpresi dalla reazione, lo hanno bloccato, utilizzando anche il taser in dotazione.

Una volta immobilizzato e tranquillizzato, l’uomo è stato accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale Brotzu per cure precauzionali. Tornato a casa, è stato denunciato in stato di libertà per resistenza e violenza a pubblico ufficiale.

