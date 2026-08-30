Bosa di misura contro il thiesi 

Bosa 1

Thiesi 0

Bosa (4-3-3) : Arseni, Irazoque, Serra, Cossu, Urgu, F. Pinna (st 1’ G. Pinna), Unali, Ledda, Carta (st 1’ Todaro), Fadda, Nobrega (st 1’ Melas). In panchina Ferralis, Mazzette, M. Schiattarella, N. Schiattarella, Soddu. Allenatore Carboni.

Thiesi (4-3-3) : Olianas, Piga, Arras, Canu, Puledda, Manunta, F. Trogu (st 1’ Oppia), Salaris (st 1’ Mandras), Budroni, Pintus (st 23’ Muresu), M. Trogu (st 13’ Carboni). In panchina Serra, Medas, Mudadu, Piredda. Allenatore Rassu.

Arbitro : Sechi di Oristano.

Rete : pt 31’ Fadda.

Note : espulso Puledda.

Bosa. Finisce 1-0 tra Bosa e Thiesi. Buoni ritmi nonostante il caldo. Decide l’incontro al 31’ Claudio Fadda con un tiro a giro su perfetto assist di Simone Carta, talento locale che, reduce da un infortunio, si riprende campo e applausi. Il Thiesi, in 10 per l’espulsione di Puledda, non demerita. (fr. fi.)

RIPRODUZIONE RISERVATA