SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Al Campo Italia.
31 agosto 2026 alle 01:39

Bosa di misura contro il thiesi 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Bosa 1

Thiesi 0

Bosa (4-3-3) : Arseni, Irazoque, Serra, Cossu, Urgu, F. Pinna (st 1’ G. Pinna), Unali, Ledda, Carta (st 1’ Todaro), Fadda, Nobrega (st 1’ Melas). In panchina Ferralis, Mazzette, M. Schiattarella, N. Schiattarella, Soddu. Allenatore Carboni.

Thiesi (4-3-3) : Olianas, Piga, Arras, Canu, Puledda, Manunta, F. Trogu (st 1’ Oppia), Salaris (st 1’ Mandras), Budroni, Pintus (st 23’ Muresu), M. Trogu (st 13’ Carboni). In panchina Serra, Medas, Mudadu, Piredda. Allenatore Rassu.

Arbitro : Sechi di Oristano.

Rete : pt 31’ Fadda.

Note : espulso Puledda.

Bosa. Finisce 1-0 tra Bosa e Thiesi. Buoni ritmi nonostante il caldo. Decide l’incontro al 31’ Claudio Fadda con un tiro a giro su perfetto assist di Simone Carta, talento locale che, reduce da un infortunio, si riprende campo e applausi. Il Thiesi, in 10 per l’espulsione di Puledda, non demerita. (fr. fi.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Serie A.

Vince l’Inter ma il Cagliari è vivo

Finisce 0-1: gol di Çalhanoğlu in avvio, i rossoblù sfiorano il pareggio 
l Nello Sport
Il focus

La Sardegna è un “caso”, i residenti sempre in calo

Perdono i piccoli centri e anche Cagliari, Sassari, Nuoro Guadagnano Olbia, Uta, Sestu. Ma il bilancio è negativo 
Cristina Cossu
Ambiente

Spiagge, l’Isola può schivare le norme Ue

La Regione guarda al modello Calabria che ha detto no alle gare per le concessioni 
Marco Noce
Il caso

Fenicotteri, il grande esodo dal Bellarosa

Meno esemplari nelle zone umide: a Cagliari la grande macchia di Sa genti arrubia sembra essersi scolorita 
Alessandra Ragas
Ginevra

Sparatoria in Svizzera, muore ragazza italiana

Un rave con 3mila persone, la vittima è una 22enne abruzzese, cinque feriti 
Il conflitto

Mosca: «Raid massicci» sui siti energetici ucraini

La Cia propone un vertice Trump-Putin-Zelensky. Ma il Cremlino frena 