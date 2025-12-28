VaiOnline
Lanusei
29 dicembre 2025 alle 00:09

Borse di studio dell’Avis a 22 studenti  

Maturi, studiosi e donatori volontari. Ventidue giovani ogliastrini hanno ricevuto gli attestati dell’Avis provinciale: sono i vincitori degli assegni di merito per lo scorso anno scolastico. Storie di giovani che si sono distinti negli studi e nel sociale confermandosi assidui donatori di sangue.

La cerimonia si è tenuta sabato a Lanusei alla presenza, fra le altre, della presidente provinciale dell’Avis, Luciana Mirai, del consigliere regionale della stessa associazione, Luca Russo, nonché presidente della sezione di Tortolì (in sala anche il suo vice, Virgilio Lai), e dei massimi dirigenti delle sezioni di Lanusei (Salvatore Marci), Villagrande (Mario Tosello), Tertenia (Tiberio Deiana), Bari Sardo (Maria Grazia Loi) e Jerzu (Mario Luigi Muceli) e del presidente onorario dell’Avis Ogliastra, Carmine Arzu. Sono stati consegnati sei attestati per il bando regionale, dieci per quello provinciale e altri sei delle comunali di Lanusei, Tortolì e Villagrande.

