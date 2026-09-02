Blackout per mezza giornata, in rivolta il rione Rosmarino 

Dopo Abbanoa, è la volta dell’Enel: cambia la regia ma non la trama, cioè la sospensione per ore del servizio in giornate torride. Ieri per gran parte del popoloso rione Rosmarino è stata una giornata di prevedibili, inevitabili, ma non meno fastidiosi disagi. L’elettricità è stata staccata dalle 8.30 alle 16 in larga parte del quartiere, nelle vie Satta (tratto alto), Sicilia, Spalato, Pola, Brindisi, Puglie, Zara, Fiume, Torino, piazza Primo Maggio e dintorni. In alcune strade lo slaccio di quasi otto ore è stato continuativo, in altre a singhiozzo. Le squadre Enel hanno dovuto compiere importanti lavori in una cabina di via Sicilia. Una fatica per gli stessi operai, ma sono fioccate polemiche da parte di centinaia di famiglie perché l’intervento è stato programmato in una giornata ridiventata rovente nonostante il pallido maestrale, con temperature che anche ieri, verso mezzogiorno, sfioravano i 40 gradi. «Decisione quanto meno discutibile e disagi atroci soprattutto per gli anziani, magari con gravi problemi di respirazione, privati del condizionatore d’aria», accusa Francesco Fais, un residente, «in una giornata di nuovo caldissima». Marcella Zara rincara: «Non siamo tecnici e non entriamo nel merito, ma era davvero impossibile programmare l’intervento verso metà settembre o poco dopo, quando le temperature ridiventano accettabili? E non era possibile prevedere l’uso di generatori?». La memoria di molti è ritornata a metà luglio quando era stata Abbanoa, costretta a un intervento definito urgente, a staccare l’acqua per otto ore in mezza Carbonia in una giornata con temperature oltre i 40 gradi. Annunciato intanto un nuovo stacco Enel il 9 settembre in pieno centro: piazza Roma, via Napoli, via Catania.

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