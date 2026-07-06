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Uta.
07 luglio 2026 alle 00:49

Bimbi in spiaggia con le attività estive del Comune 

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Il Comune di Uta si prepara ad accompagnare i bambini dai 6 anni ai 13 anni al mare col servizio “Attività estive”. Sono previsti giochi in spiaggia con personale qualificato dal 13 al 31 luglio. Tra gli obiettivi: offrire ai minorenni non solo un’opportunità ricreativa e di svago ma anche un servizio di sostegno alle famiglie far conciliare i tempi di lavoro con la cura dei propri figli, offrendo anche momenti di condivisione con altri bambini.

Sono previsti due gruppi di 50 bambini e due turni da otto giornate dal lunedì al venerdì. È compreso il servizio trasporto. La mattina dalle 8 alle 13-13,30 sono previste sette giornate al mare e una nel centro sociale del Comune. I bambini saranno suddivisi in due gruppi in base alle classi scolastiche frequentate non appena arriveranno in Municipio tutte le richieste (che vanno consegnate entro giovedì).

Se il numero di richieste superasse i posti disponibili, si scorrerà la graduatoria secondo questi criteri: “Priorità 1”, condizioni di fragilità e famiglie in carico ai Servizi Sociali; “Priorità 2”, nuclei familiari monogenitoriali; “Priorità 3”, entrambi i genitori lavoratori.

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