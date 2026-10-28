Benvenuti alla scuola di magia del Doglio! 

E se per Halloween il teatro smettesse di essere un luogo dove sedersi a guardare uno spettacolo e diventasse un mondo da esplorare? Domenica Palazzo Doglio e Teatro Doglio, a Cagliari, si trasformano in una grande scuola di magia: pozioni, mandragole, civette, sfide misteriose e un teatro tutto da esplorare. Due esperienze per tutta la famiglia, ispirate all'immaginario delle più celebri scuole di magia.

In collaborazione con Seconda Stella, ecco “The School of Magic”: una giornata di avventure, laboratori e incontri sorprendenti che trasformerà gli spazi di Doglio in una grande scuola di magia. Per i bambini da 0 a 5 anni, la giornata si apre nella Corte di Palazzo Doglio con “Little Wizards Lab”, un laboratorio sensoriale dedicato alle mandragole e all’erbologia magica. Nel pomeriggio, con “Halloween Magic Experience”, Teatro Doglio cambierà completamente volto: via le sedie della platea, spazio a quattro grandi tavolate e a una scuola di magia da esplorare liberamente. Un esperimento inedito in Sardegna, che si propone come la prima esperienza per bambini ispirata al mondo delle escape room, ripensata per permettere anche ai più piccoli di vivere, insieme alla propria famiglia, un'avventura magica. Box Office Sardegn per ogni informazione.

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