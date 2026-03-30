VaiOnline
Automobilismo.
31 marzo 2026 alle 00:17

Bene anche Gaglio e Fois in un “Ciocco” memorabile 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Domenica il 49º Rally del Ciocco, 1º round del Campionato Italiano Assoluto Rally, ha scritto la storia, poiché il trionfo di Crugnola-Beltrame sulla Ypsilon Hf Rally2 ha sancito il ritorno della Lancia alla vittoria assoluta a 33 anni dall’ultimo successo. Alla gara valida per la Coppa Rally di Zona in Toscana (la tappa del sabato) c’erano anche 2 equipaggi Sardegna Racing: Salvatore Gaglio e Francesca Carta (Citroën C2), che hanno chiuso al 24º posto assoluto, 9º di gruppo Rc5n e 2º di classe Rs16p e, in 26ª posizione, 8ª di gruppo Rc4n e 1ª di Rstb16p, Francesco Fois e Francesco Fresi (Mini Cooper S). «È stato un rally molto impegnativo sia per la complessità delle prove, molto tecniche e guidate, sia per i ritardi, ma possiamo ritenerci soddisfatti dei risultati. Le esperienze in Toscana sono sempre belle, il Ciocco è una gara affascinante che tutti dovrebbero disputare almeno una volta», ha commentato Fois.

Karting ad Alghero

Sempre domenica, la pista del Corallo di Alghero ha invece ospitato la 1ª prova della Coppa Italia Zona7, con 30 partenti. In Kz2, vittoria di Valentino Ledda davanti a Marmillata e Salis, mentre in Kzn Under Andrea Rocchi ha chiuso 1º precedendo Murgia e Casiddu. In Kzn Over, successo di Francesco Corrias davanti a Lai e Demontis; nella Kzn Over50, Fabrizio Fois sul podio con Atzori e Mascia e, in Mini Gr3, Leonardo Demontis primo davanti a Macciocco e Dettori. Infine la Okn, col successo di Luca Meloni su Soddu e Anedda. Sullo stesso tracciato, l’8-9 maggio, si disputerà la 16ª Coppa Sardegna.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

I progetti off shore minacciano la costa del principale centro turistico del Sarrabus

Eolico, non ci sono regole: «Il Governo batta un colpo»

Luca Dessì, primo cittadino di Villasimius, attacca: «Siamo soli contro tutti ma faremo la nostra parte» 
Lo. Pi.
Governo

Meloni al lavoro, l’ipotesi del rimpasto

Sul tavolo legge elettorale, analisi della sconfitta referendaria e caro-energia 
Il caso

Progetta una strage a scuola a Pescara: 17enne arrestato

Inchiesta in quattro regioni, coinvolti altri sette minorenni 
La sentenza.

«Abbanoa, sì al controllo di Egas»

La società in house non può contestare le modalità di verifica sugli atti 
Francesco Pinna