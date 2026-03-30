Bene anche Gaglio e Fois in un “Ciocco” memorabile 

Domenica il 49º Rally del Ciocco, 1º round del Campionato Italiano Assoluto Rally, ha scritto la storia, poiché il trionfo di Crugnola-Beltrame sulla Ypsilon Hf Rally2 ha sancito il ritorno della Lancia alla vittoria assoluta a 33 anni dall’ultimo successo. Alla gara valida per la Coppa Rally di Zona in Toscana (la tappa del sabato) c’erano anche 2 equipaggi Sardegna Racing: Salvatore Gaglio e Francesca Carta (Citroën C2), che hanno chiuso al 24º posto assoluto, 9º di gruppo Rc5n e 2º di classe Rs16p e, in 26ª posizione, 8ª di gruppo Rc4n e 1ª di Rstb16p, Francesco Fois e Francesco Fresi (Mini Cooper S). «È stato un rally molto impegnativo sia per la complessità delle prove, molto tecniche e guidate, sia per i ritardi, ma possiamo ritenerci soddisfatti dei risultati. Le esperienze in Toscana sono sempre belle, il Ciocco è una gara affascinante che tutti dovrebbero disputare almeno una volta», ha commentato Fois.

Karting ad Alghero

Sempre domenica, la pista del Corallo di Alghero ha invece ospitato la 1ª prova della Coppa Italia Zona7, con 30 partenti. In Kz2, vittoria di Valentino Ledda davanti a Marmillata e Salis, mentre in Kzn Under Andrea Rocchi ha chiuso 1º precedendo Murgia e Casiddu. In Kzn Over, successo di Francesco Corrias davanti a Lai e Demontis; nella Kzn Over50, Fabrizio Fois sul podio con Atzori e Mascia e, in Mini Gr3, Leonardo Demontis primo davanti a Macciocco e Dettori. Infine la Okn, col successo di Luca Meloni su Soddu e Anedda. Sullo stesso tracciato, l’8-9 maggio, si disputerà la 16ª Coppa Sardegna.

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