VaiOnline
Alghero.
04 giugno 2026 alle 00:41

Beach club a Calabona, il pm: «A giudizio» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

La Procura di Sassari accelera sul caso Calabona e chiede il rinvio a giudizio per cinque persone coinvolte nella realizzazione del beach club A-Mare. Una svolta che riporta al centro dell'attenzione una delle vicende urbanistiche e ambientali più controverse degli ultimi anni, tra sequestri, dissequestri, ricorsi e uno scontro che vede contrapposti il Gruppo d'Intervento Giuridico e la società che gestisce la struttura balneare. Le contestazioni riguardano gli interventi eseguiti nell'area costiera a sud di Alghero. Qui, secondo l'accusa, sarebbero stati effettuati sbancamenti e modifiche del terreno, con l'eliminazione della vegetazione spontanea su circa 900 metri quadrati, la posa di prato erboso e specie vegetali non autoctone, oltre all'installazione di pedane, strutture amovibili e opere collegate all'approdo a mare. I reati ipotizzati riguardano violazioni paesaggistiche, edilizie e danni a beni paesaggistici sottoposti a tutela.

La vicenda prende il via dagli esposti del Gruppo d'Intervento Giuridico. L'associazione aveva denunciato lo snaturamento di un tratto di costa demaniale, sostenendo che gli interventi autorizzati avrebbero dovuto avere carattere esclusivamente precario, temporaneo e completamente reversibile. Sul fronte opposto, la Società dei Bagni del Corallo, che gestisce A-Mare, continua a respingere ogni addebito. In una nota gli imprenditori avevano già annunciato la mancata apertura per la stagione 2026, sottolineando pure che oltre venti lavoratori stagionali resteranno senza occupazione. Giovanni Pirisi, a nome della società, ricorda inoltre che il progetto era in possesso di tutte le autorizzazioni previste rilasciate da ben 19 enti pubblici e che le strutture amovibili sarebbero state smantellate. (c.fi.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Incendi

Fuoco e vento a Elmas, chiusa la 130

l Saiu, Serreli
Viabilità

Gli scavi di Terna strozzano la litoranea per Villasimius

Deroga al blocco estivo solo per le opere legate al Tyrrhenian Link Un’ora a passo d’uomo per andare da Mari Pintau a Margine Rosso 
Giorgia Daga
Olbia 3-6-2026. Traffico in località Pittulongu. Foto Antonio Satta
Olbia 3-6-2026. Traffico in località Pittulongu. Foto Antonio Satta
Nel resto dell’Isola.

Gallura e Nuorese, caos nelle arterie verso il mare

Tania Careddu Gianfranco Locci
amministrative 2026

Il veterano di Sanluri sfidato dalla preside all’esordio in politica

Urpi a caccia del terzo mandato Fenu: «Alleanza con i giovani» 
Luigi Almiento
Regione

Tassa d’imbarco, 3 milioni per l’azzeramento

Il piano della maggioranza dopo gli attriti con Ryanair: taglio del balzello solo per i mesi invernali 
Roberto Murgia
Il blitz in Sardegna

Sinner mette su casa a Porto Raphael, regno della discrezione

Il campione sta costruendo una villa in uno dei punti più belli del villaggio 
Andrea Busia
Il caso

Grazia a Minetti, dalla Procura nuovo via libera

«Infondati i pezzi del Fatto» I legali: chiederemo i danni 