«Basta paura, qui c’è speranza» 

Le cronache parlano di degrado. Le persone, invece, di speranza. Chi quella piazza la attraversa ogni giorno sembra avere uno sguardo inaspettato. Più che paura, emerge soprattutto il desiderio di tornare a viverla. È il risultato dell’indagine realizzata da Antonella Caria e Manuela Lonis, studentesse dello Ied, che per l’esame di Sociologia dei processi culturali hanno raccolto le testimonianze di 55 persone incontrate in piazza del Carmine. L’obiettivo era semplice: capire quanto il racconto della cronaca – specie quella nazionale delle ultime settimane - influenzi davvero la percezione di questo spazio e quale sia, invece, l’esperienza di chi lo frequenta quotidianamente.

L’esperimento

«Pensavamo di trovare soprattutto ansia e paura. Invece l’emozione descritta più spesso è la speranza, il desiderio di vedere questa piazza tornare a vivere». Per capirlo è servito poco: un grande cartellone con la pianta della piazza, post-it colorati e sei emozioni da associare ai ricordi: rabbia, gioia, tristezza, paura, speranza e, su proposta degli stessi partecipanti, bellezza.

E se è vero che circa il 30% degli intervistati ha associato piazza del Carmine a paura e degrado, nella maggior parte dei casi sono emersi affetto, nostalgia e voglia di riappropriarsi di uno spazio considerato ancora importante per la città. In una parola: speranza.

I ricordi

«Mio padre mi parlava di una piazza molto diversa da quella che conosco io – racconta Manuela Lonis –. Da qui è nata la curiosità di capire come fosse cambiata e, soprattutto, come venga vissuta oggi da chi la frequenta». Le due studentesse hanno quindi incontrato anziani del quartiere, famiglie, lavoratori, turisti e giovani di diverse comunità straniere. Ne sono emersi racconti di una piazza che negli anni è stata luogo di incontro, di botteghe, di iniziative culturali e ritrovo degli universitari fuori sede.

Anche gli episodi di tensione non sono mancati nei racconti, ma è proprio qui che emerge uno degli aspetti più interessanti dell’indagine. «Nella maggior parte dei casi – osserva Caria – le situazioni di paura non erano esperienze vissute in prima persona, ma episodi letti sui giornali o raccontati da altri». Una distinzione che mette in luce la distanza tra la percezione costruita dal racconto e l’esperienza concreta di molti dei suoi frequentatori.

La speranza

Tra le richieste emerse con maggiore frequenza non c’è soltanto una maggiore sicurezza. Gli intervistati chiedono soprattutto una piazza più vissuta: spazi per bambini e anziani, attività culturali, occasioni di incontro, servizi per i giovani, una migliore illuminazione e una presenza più costante delle istituzioni. «Il problema percepito non è tanto la criminalità quanto l’assenza di vita», sintetizzano le due studentesse. «I dati mostrano che il legame affettivo con piazza del Carmine è ancora più forte dello stigma costruito dalla cronaca».

«Mi piacerebbe che questa speranza trovasse una risposta concreta – dice Manuela Lonis –. Lasciare vuoto uno spazio così ricco di memoria e di affetto sarebbe un’occasione persa». L’idea è immaginare nuovi modi di abitare questo spazio: eventi culturali, luoghi di aggregazione, aree dedicate alle diverse generazioni e un modello di socialità capace di riportare la piazza al centro della vita cittadina. Perché, se la cronaca continua spesso a raccontare il Carmine attraverso gli episodi di degrado, dalle 55 voci raccolte emerge soprattutto un’altra richiesta: restituire ai cagliaritani una piazza da vivere, non soltanto da attraversare.

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