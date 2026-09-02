Barracelli, non tutti sono dimissionari 

Barracelli, esplode la polemica. Dopo il duro j’accuse da parte del coordinamento barracelli, che aveva parlato di dimissioni in massa dalla compagnia di Nuoro, arriva la replica - sempre tramite documento - di chi, quella dimissioni non le ha presentate. «Le recenti uscite polemiche offrono una rappresentazione distorta della realtà, dimenticando del tutto il contesto e i fatti concreti - scrivono – la verità dei fatti è ben diversa». E viene evidenziato un dato: una parte della compagnia non sapeva nulla delle dimissioni, segno di dinamiche interne. «Il dovere minimo sarebbe stato quello di informare tutti i membri». Coloro che sono rimasti al loro posto ricordano il periodo di commissariamento della compagnia sostenendo che «distribuire colpe decontestualizzando la nascita dell'ente e le sue finalità originarie, è un’operazione scorretta e strumentale. Se la compagnia è rimasta aperta e continua a operare, lo si deve unicamente al Comune. È grazie al suo supporto costante che la struttura è ancora attiva».

I barracelli chiedono al Coordinamento «un passo indietro e di porgere le scuse. Il sindaco Fenu e la giunta non meritano attacchi ingiusti e privi di fondamento istituzionale - spiegano -. Prima di cercare capri espiatori all'esterno, bisognerebbe aprire una riflessione seria sulla gestione interna».

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