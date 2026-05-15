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Scano Montiferro.
16 maggio 2026 alle 00:25

Barbarighinu, un trekking lungo il sentiero dei banditi 

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Nuovo appuntamento con Barbarighinu, il sentiero dei banditi nelle montagne di Scano. La partenza è alle 9 dal centro abitato verso l’antico villaggio di Leari per avventurarsi nei sentieri montani e ad ogni sosta i racconti della montagna, le bardane dei banditi rievocate con documenti storici. Cinque le tappe del trekking per 8 chilometri di passeggiata, della durata di 6 ore circa.

Barbarighinu è un trekking «più iniziatico che turistico perché i visitatori sono compagni di viaggio. Siamo convinti che ogni angolo della nostra terra abbia una storia da raccontare», spiegano gli organizzatori dell’omonima associazione (Antonio Flore Motzo, Antioco Milia, Maria Francesca Flore e Pietro Manca). ( j. p. )

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