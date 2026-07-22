Badessi: «Sogno  per l’Amatori un futuro in A1» 

Il rugby sardo vede l’Amatori Alghero capofila di un movimento. E lo rivendica con soddisfazione il suo presidente, Franco Badessi, che guarda al futuro prossimo. Un futuro da Serie A Élite. «Per il momento siamo in A2, come l’anno scorso, quando siamo arrivati quinti. Però, ci sono alcune società che forse non si iscriveranno e c’è quindi la possibilità di vedere Alghero in A1. Lo sapremo entro luglio».

Estate calda, ma non ci si ferma. State preparando la squadra.

«La rosa è già delineata. È stato confermato lo zoccolo duro dello scorso anno, al quale aggiungeremo alcuni nuovi acquisti che annunceremo nei prossimi giorni. E stiamo parlando con un “grosso nome”, che potrebbe diventare il nuovo direttore tecnico, dalla A alle giovanili».

Anche i vostri cadetti sono in attesa di decisioni federali.

«Sì. Abbiamo vinto il campionato, ma non avendo espletato tutti gli obblighi riguardanti il settore giovanile, non siamo stati promossi in B. Abbiamo chiesto una deroga, vedremo le decisioni da Roma. Sennò, rigiocheremo la C, con la prospettiva di rivincere e con le carte in regola per salire di categoria».

In città si parla tanto dell’utilizzo del campo di Maria Pia. Qual è la situazione reale?

«Correttamente, abbiamo dato la disponibilità all’Alguer Rugby di giocare a Maria Pia le partite della Serie C». (a. bu.)

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