Baby consiglieri a tu per tu con sindaco e assessore 

Le prospettive di sviluppo del territorio legate alla riqualificazione dell’ex Artiglieria e alla candidatura di Sos Enattos all’Einstein Telescope sono state al centro del Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze di Nuoro che si è riunito ieri mattina in via Malta per un confronto con l’amministrazione comunale. Nella seduta mensile dell’assemblea, istituita lo scorso anno da 30 studenti in rappresentanza delle tre classi della scuola secondaria di primo grado, i baby consiglieri hanno approfondito i temi sulla rigenerazione urbana di un’area cruciale per il territorio. Molti gli argomenti trattati dalle assessore Giulia Corda (Lavori pubblici e rigenerazione urbana) e Mariangela Crabolu (Programmazione europea) che si occupano sotto diversi aspetti del sito in via di riqualificazione. L’incontro, preceduto dal confronto sull’Einstein con il referente regionale Raffaele Marras, ha offerto numerosi spunti di riflessione. I ragazzi hanno messo l’accento sui risvolti positivi della nascita in città di un polo universitario, di ricerca e di alta formazione destinato ad accogliere nuovi corsi. «Sono contendo di vedere in quest’aula dinamiche di dialogo e confronto che portano alla discussione di idee e proposte diverse», ha commentato il sindaco Emiliano Fenu.

RIPRODUZIONE RISERVATA