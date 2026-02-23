VaiOnline
Via Malta.
24 febbraio 2026 alle 00:27

Baby consiglieri a tu per tu con sindaco e assessore 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Le prospettive di sviluppo del territorio legate alla riqualificazione dell’ex Artiglieria e alla candidatura di Sos Enattos all’Einstein Telescope sono state al centro del Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze di Nuoro che si è riunito ieri mattina in via Malta per un confronto con l’amministrazione comunale. Nella seduta mensile dell’assemblea, istituita lo scorso anno da 30 studenti in rappresentanza delle tre classi della scuola secondaria di primo grado, i baby consiglieri hanno approfondito i temi sulla rigenerazione urbana di un’area cruciale per il territorio. Molti gli argomenti trattati dalle assessore Giulia Corda (Lavori pubblici e rigenerazione urbana) e Mariangela Crabolu (Programmazione europea) che si occupano sotto diversi aspetti del sito in via di riqualificazione. L’incontro, preceduto dal confronto sull’Einstein con il referente regionale Raffaele Marras, ha offerto numerosi spunti di riflessione. I ragazzi hanno messo l’accento sui risvolti positivi della nascita in città di un polo universitario, di ricerca e di alta formazione destinato ad accogliere nuovi corsi. «Sono contendo di vedere in quest’aula dinamiche di dialogo e confronto che portano alla discussione di idee e proposte diverse», ha commentato il sindaco Emiliano Fenu.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il Festival

L’Italia canta con Sanremo

l D’Errico
Il focus

A marzo addio ai gettonisti: emergenza al pronto soccorso

Manca il personale, solo 8 medici negli ospedali della Gallura 
Andrea Busia
La tragedia

Una rosa bianca sul banco: «Lorenzo era allegro e solare»

La sindaca sconvolta: «Un dolore che lascia sgomenti e increduli» 
Giovanni Lorenzo Porrà
Il dissesto

Mattarella tra gli sfollati di Niscemi

Il presidente in visita alla frana e alla zona off limits. L’appello: non ci dimentichi 
L’inchiesta

Rogoredo, fermato il poliziotto

Spacciatore freddato: per i pm Cinturrino avrebbe potuto uccidere ancora 