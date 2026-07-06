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Sarroch.
07 luglio 2026 alle 00:49

Auto sul guard rail, il conducente scappa e viene trovato a casa 

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La notizia di primo mattino si è diffusa velocemente: «C’è un morto a Sarroch, incidente stradale». Così per ore i carabinieri hanno cercato in una scarpata un corpo che in realtà non c’era, perché chi era alla guida della Ford Puma che ieri prima dell’alba si è schiantata su un guardrail della Strada statale 195 bis era fuggito. Solo dopo tempo è stato ritrovato: a casa sua.

L’allarme è scattato quando i primi automobilisti diretti al lavoro hanno individuato un’auto accartocciata sul guardrail poco distante dall’uscita della galleria, in direzione Cagliari. Le condizioni del veicolo hanno fatto temere il peggio, ma all’interno dell’auto e nelle immediate vicinanze non c’era nessuno. Quando i militari della stazione di Assemini sono arrivati è scattata la ricerca del conducente del veicolo, un ragazzo residente a Capoterra: per ore gli investigatori hanno perlustrato la zona temendo che il corpo potesse essere stato sbalzato fuori dall’abitacolo dopo il terribile schianto.

Il sospetto che invece il giovane proprietario della Puma - risultata priva di assicurazione - potesse essersi allontanato per non aggravare la propria posizione è diventato certezza quando è stato trovato in casa sua, a Capoterra. Il veicolo, liberato dai vigili del fuoco dalla morsa del guardrail dopo un intervento non semplice, è stato messo sotto sequestro perché privo di assicurazione.

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