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Ula Tirso.
16 maggio 2026 alle 00:25

Auto finisce in una scarpata, lievi ferite per la conducente 

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Una sbandata imporvvisa, poi l’auto finisce fuori strada ribaltandosi in una scarpata. Momenti di paura ieri mattina per un incidente avvenuto sulla Provinciale 11 che collega Paulilatino a Ula Tirso, in cui una donna è rimasta ferita in maniera non grave.

Secondo una prima ricostruzione, per cause che sono ancora in fase di accertamento la donna ha perso il controllo dell’utilitaria che è volata in una scarpata ribaltandosi. Immediatamente sono scattati i soccorsi, sul posto la squadra sono intervenuti i sanitari del 118 e una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Abbasanta. La conducente è stata trasferita all’ospedale San Martino per accertamenti.

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