Auto finisce in una scarpata, lievi ferite per la conducente 

Una sbandata imporvvisa, poi l’auto finisce fuori strada ribaltandosi in una scarpata. Momenti di paura ieri mattina per un incidente avvenuto sulla Provinciale 11 che collega Paulilatino a Ula Tirso, in cui una donna è rimasta ferita in maniera non grave.

Secondo una prima ricostruzione, per cause che sono ancora in fase di accertamento la donna ha perso il controllo dell’utilitaria che è volata in una scarpata ribaltandosi. Immediatamente sono scattati i soccorsi, sul posto la squadra sono intervenuti i sanitari del 118 e una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Abbasanta. La conducente è stata trasferita all’ospedale San Martino per accertamenti.

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