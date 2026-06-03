Auto contro un muro dopo un malore, muore un pensionato 

Un malore improvviso sarebbe all’origine del drammatico incidente stradale avvenuto oggi lungo la strada statale 126, nel territorio comunale di Iglesias, costato la vita a Giorgio Sanna, 77 anni, ex dipendente del Cto e molto conosciuto nel quartiere di Col di Lana, dove risiedeva.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo si trovava alla guida di una Fiat Fiorino quando, all’altezza della località “Fanghi rossi”, sarebbe stato colto da un improvviso malore. Avrebbe quindi perso il controllo del mezzo, terminato la corsa contro un muretto a lato carreggiata. Per un caso fortuito il sinistro non ha coinvolto altre vetture, ma l’impatto si è rivelato fatale per l’uomo: all’arrivo dei soccorsi per il conducente non è stato possibile far altro che constatarne il decesso e ogni tentativo di rianimazione si è rivelato vano.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Gonnesa, che hanno messo in sicurezza l’area e regolato la viabilità durante i rilievi, per consentire la regolare ripresa della circolazione. Informata l’autorità giudiziaria, è stata disposta la restituzione della salma ai familiari.

Sanna era una figura conosciuta anche per il suo lavoro come gessista e fisioterapista presso il presidio ospedaliero Cto di Iglesias, dove aveva prestato servizio per anni. «Ci conoscevamo da tantissimi anni – ricorda l’amico Marco Cani – era un bravo fisioterapista al Cto, una persona a modo». La notizia ha suscitato profondo cordoglio in città.

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