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27 settembre 2026 alle 00:36

Autismo, al Poetto la corsa tra sport e inclusione 

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Una corsa che unisce sport, inclusione e nuove opportunità per le persone con autismo e le loro famiglie. È la “Sardinia Run for Autism”, in programma domenica 4 ottobre al Poetto. Il percorso partirà da piazza degli Arcipelaghi e costeggerà la spiaggia in un tragitto completamente accessibile a chiunque voglia prendere parte all'evento. Dalle pre-iscrizioni si prevede una affluenza ricca di persone, atleti professionisti delle corse e simpatizzanti. Sarà una giornata all’insegna dello sport, con cui richiamare l’attenzione del pubblico sul tema dell’autismo in un evento ispirato all’edizione romana organizzata ogni anno dal Progetto Filippide Nazionale, la Run for Autism.

«Sono estremamente contenta per le risposte ricevute», ha dichiarato Marcellina Spiga, presidente dell’Asd Progetto Filippide Cagliari e Sud Sardegna, promotrice dell’evento. È un segnale che mostra chiaramente come il lavoro svolto, dalla mia associazione e dalla altre con cui condividiamo gli obiettivi, stia andando nella giusta direzione sortendo gli effetti voluti. Una vicinanza che ci carica di energie e che ci stimola a sollevare l’asticella a un obiettivo più alto: quello di rendere la Sardinia Run for Autism una ricorrenza annuale fissa».

Con la “Sardinia Run for Autism” prende il via anche il progetto intitolato “Filippide in Movimento”, ideato dall’Asd Progetto Filippide Cagliari e Sud Sardegna, che prevede diverse discipline sportive con cui gli atleti sardi con autismo si cimenteranno in un programma denso di attività, svolte con il supporto stretto di educatori e professionisti.

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