Aula inagibile all’asilo: genitori furiosi 

Aula inagibile da settimane e bambini costretti a fare lezione nel salone comune. La segnalazione è dei genitori di una sezione della scuola dell’infanzia di via Campania, che ora alzano il livello dello scontro e mettono nero su bianco la possibilità di ricorrere alle vie legali.

Al centro della denuncia le condizioni dell’aula: «Presenta delle infiltrazioni causate dalle abbondanti piogge dell’ultimo periodo, provenienti dal tetto, tali da rendere l’ambiente non sicuro e potenzialmente pericoloso per l’incolumità dei minori e del personale scolastico». Un problema che si trascina da settimane e che ha già avuto conseguenze concrete sull’organizzazione scolastica. Da febbraio, infatti, i bambini sono stati spostati nel salone comune. Una soluzione tampone che, secondo le famiglie, «non garantisce condizioni ottimali né sotto il profilo della sicurezza né sotto quello didattico e organizzativo» . La preoccupazione cresce soprattutto per la presenza in classe di alunni con difficoltà certificate, per i quali «sono necessari ambienti idonei, sicuri e adeguatamente strutturati». Nel documento si parla di un «rischio concreto per la salute e la sicurezza dei minori» e di una situazione che potrebbe configurare «una violazione del diritto a un ambiente scolastico adeguato» . Da qui la richiesta di un intervento urgente per ripristinare spazi conformi alle normative. ( m. g. )

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