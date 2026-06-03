“AteneiKa”, stasera c’è Ditonellapiaga 

Il Day 8 di “AteneiKa” inizierà questa mattina con le fasi finali delle “Pacinottiadi”, organizzate dagli studenti del liceo scientifico statale Antonio Pacinotti di Cagliari. A partire dalle 14 entreranno nel vivo i giochi sportivi del festival con le fasi finali dei tornei di calcio a 5 maschile e femminile, calcio balilla, dodgeball, e-sport, scacchi, scherma, tennis e volley. In campo anche gli atleti di Special Olympics Italia Team Sardegna.

E poi la musica, come da tradizione. Alle 19, sull’Ichnusa Stage, spazio ai progetti di Red Rose, Casuale, Max e Mb Melanconie. In serata, alle 20.30, salirà sul palco Sofia Gobbi, giovane cantautrice indie-pop dalla scrittura autobiografica e personale. Alle 21.30 sarà invece la volta di Ditonellapiaga, tra le artiste più originali del panorama pop italiano contemporaneo, capace di fondere elettronica, sperimentazione e songwriting in uno stile personale e riconoscibile, vera diva di questa edizione di “AteneiKa”. Per Ditonellapiaga, nome d’arte di Margherita Carducci, reduce dal terzo posto al Festival di Sanremo 2026 con il brano "Che fastidio!”, si tratta di un ritorno sul palco universitario dopo l'esibizione del 2022.

Giunto alla dodicesima edizione, il festival “AteneiKa – Sport, Music & You”, organizzato dal CUS Cagliari insieme all'Università degli Studi di Cagliari e a numerosi partner istituzionali e privati, vedrà impegnati fino a sabato 6 giugno, sui campi di Sa Duchessa, oltre 2.400 studentesse e studenti dell'Ateneo cagliaritano, più di 50 artisti e 250 volontari.

Il programma completo della manifestazione è disponibile sul sito ateneika.com e sui canali social del festival.

RIPRODUZIONE RISERVATA