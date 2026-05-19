Associazioni di volontari, 80 biciclette in regalo 

La Città metropolitana regala 80 biciclette dismesse agli Enti del terzo settore. L’assegnazione delle bici avverrà secondo l’ordine cronologico di ricezione della domanda ed i mezzi saranno ceduti e presi in carico nello stato di conservazione in cui si trovano, con eventuali interventi di manutenzione o riparazione a carico esclusivo dell’ente assegnatario. La manifestazione di interesse dovrà essere trasmessa alla Città metropolitana, entro le 12 del 12 giugno, all’indirizzo protocollo@pec.cittametropolitanacagliari.it. «Vogliamo rispondere alle esigenze delle associazioni che hanno bisogno di questi mezzi per scopi sociali», spiega Omar Zaher, consigliere metropolitano con delega alla Mobilità. «Speriamo, in questo modo, di favorire sempre più l’utilizzo delle biciclette e delle piste ciclabili». Per maggiori informazioni è possibile contattare Annapaola Corrias (annapaola.corrias@cittametropolitanacagliari.it - 070/4092960 - 339/8739107).

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