Assistenza domiciliare, fondi per chi lascia l’ospedale 

È stato appena pubblicato un avviso pubblicato finalizzato all’accesso ai finanziamenti del Fondo Nazionale Politiche Sociali per l’attivazione di progetti di dimissioni protette nel territorio del Plus Sarcidano Barbagia di Seulo. Si tratta di un’iniziativa di grande rilevanza sociale, pensata per sostenere le persone più fragili nel delicato momento del rientro a casa dopo un ricovero ospedaliero o in strutture analoghe

L’obiettivo è garantire continuità assistenziale, promuovere il benessere della persona e favorire percorsi di autonomia attraverso interventi integrati tra servizi sanitari e sociali . Il bando prevede contributi fino a 1.700 euro per interventi della durata massima di 30 giorni, destinati a sostenere servizi di assistenza domiciliare o soluzioni di accoglienza per persone prive di dimora. Le risorse complessive stanziate ammontano a oltre 75mila euro e saranno assegnate secondo modalità a sportello, fino ad esaurimento fondi.

«Con questo avviso», ha detto il sindaco Luca Pilia, «si conferma l'impegno a favore delle persone più vulnerabili. Grazie a questo intervento garantiamo un sostegno reale, rafforzando la rete tra sanità e servizi sociali e promuovendo una comunità più inclusiva e solidale». (s. g.)

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