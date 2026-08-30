asara lancia il Castelsardo e condanna al ko il coghinas 

Coghinas 0

Castelsardo 1

Coghinas (4-3-3) : Carbonara, Simone Ravot, Alessandro Ruiu, Val Pablo (33’ st Del Giudice), Brizzi, Piga (10’ st Scano), Pinna, Saba, Dore, Criado, Fiori (10’ st Porru). In panchina Murru, Mamia, Marco Ravot, Cascioni, Bo. Allenatore Celestino Ciarolu.

Castelsardo (4-4-2) : Piana, Tilocca, Cordoba (13’ st Serra), Jara, Spanu, Pinna, Abozzi (15’ st Ubertazzi), Piga, Chelo (41’ st Gaspa), Asara, Nieddu (19’ st Trenta). In panchina Moroni, Manca, Vigliaroni, Ubertazzi, Sini, Cassano. Allenatore Carlo Nativi.

Arbitro : Rosanna Barabino di Sassari.

Rete : pt 36’ Asara.

S. Maria Coghinas. Sconfitta immeritata per il Coghinas contro i cugini anglonesi del Castelsardo. In particolare nella seconda frazione di gioco sale sugli scudi Piana, portiere ospite, che nega in più occasioni la rete agli uomini di mister Ciarolu.

La cronaca. Nella prima parte della gara non ci sono grandi emozioni ma arriva la rete del vantaggio del Castelsardo con Asara che al 36’, dopo aver subito fallo da Piga, si incarica di calciare la punizione: il tiro viene deviato dalla barriera e la palla supera l’incolpevole Carbonara.

Successivamente Saba viene atterrato al limite dell’area: in questo caso si incarica del tiro Samuele Pinna che con un fendente sfiora il palo. Nella seconda parte della gara è un monologo del Coghinas e Piana para tutto. In successione tentano la via della rete Ravot, Pinna e Saba. Nel finale grandissima punizione di Asara e ottima risposta di Carbonara.

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