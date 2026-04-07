Artemis II saluta la Luna, inizia il ritorno  verso la Terra  

A poco più di 57 anni dalla storica fotografia “Earthrise” scattata dall'Apollo 8, che mostrava il sorgere della Terra sull’orizzonte lunare, un’altra immagine altrettanto mozzafiato si prepara a entrare nei libri di storia: è “Earthset”, il tramonto della Terra dietro l’orizzonte lunare, la prima delle immagini riprese durante il sorvolo del lato nascosto della Luna dall'equipaggio della missione Artemis II, che dopo aver guadagnato i complimenti del presidente Trump si prepara a intraprendere il viaggio di ritorno verso la Terra. La missione internazionale Artemis II inizia a comporre il suo album fotografico fatto di immagini e vedute inedite, pubblicate dalla Nasa e subito condivise anche dai profili social della Casa Bianca, a sottolineare la portata del risultato. L'immagine destinata a diventare il simbolo della missione (e già scelta dalla Nasa per i suoi profili social) è la foto della Terra che tramonta dietro l'orizzonte lunare, ripresa quando in Italia erano le 00:41 del 7 aprile. Nella parte illuminata del Pianeta sono visibili nuvole vorticose sopra la regione dell'Australia e dell'Oceania.

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