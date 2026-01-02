VaiOnline
Telecomando
03 gennaio 2026 alle 00:59

Arte e “Bistimenta” 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Videolina ripropone alle 21 la seconda puntata di “Bistimenta”. Ambra Pintore, autrice del programma, si dedicherà alla filigrana, seguendo la creazione di un bottone campidanese realizzato da Pierandrea Carta, orafo cagliaritano. Ascolteremo poi la storia personale di William Cara Zanda, collezionista di Pirri. Una storia ricca di passione coltivata sin dall’infanzia grazie sicuramente all’esempio della mamma sarta, passione cresciuta poi con l’esperienza nei gruppi folk e sfociata nel desiderio di andare a fondo nella ricerca storica del patrimonio vestimentario in particolare pirrese. Ed infine a Cossoine, parleremo dell’ultima tipologia dal punto di vista cronologico dell’abito femminile utilizzata fino a metà degli anni 1950. La regia del programma è affidata a Massimo Sulis.

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Serie A.

Il Cagliari si spegne, al Milan basta un gol

I rossoblù calano alla distanza, decide Leão nella ripresa (0-1) 
l Nello sport
la strage di capodanno

L’indagine dopo il rogo Speranze al minimo per gli italiani dispersi

Crans-Montana, 40 le vittime accertate ma tra gli oltre 100 feriti molti sono gravi 
Per chiudere la partita delle nomine la Giunta attende il responso del Tar sul ricorso per il reintegro di Sensi alla Asl 1

Ultimi tre manager, tra Todde e il Pd risale la tensione

Corsa per la guida delle aziende di Cagliari, Sassari e della Gallura 
Anche il giorno di Capodanno la nave che sta portando a termine la posa del cavo era al largo del litorale di Quartu

«Questo non sarà l’unico Tyrrhenian Link»

«Con la super-produzione di energia serviranno opere simili, ci saranno altre Terra Mala» 
Lorenzo Piras
Il lutto

Marchetti, una vita al servizio della Giustizia

Scompare a 86 anni il primo pm della Dda sarda: sgominò la banda di Is Mirrionis e perseguì i “colletti bianchi” 
Francesco Pinna
Polemica

Giustizia, referendum a fine marzo

Manca l’ufficialità ma il Governo tira dritto sull’ipotesi di voto il 22 e il 23 