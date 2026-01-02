Videolina ripropone alle 21 la seconda puntata di “Bistimenta”. Ambra Pintore, autrice del programma, si dedicherà alla filigrana, seguendo la creazione di un bottone campidanese realizzato da Pierandrea Carta, orafo cagliaritano. Ascolteremo poi la storia personale di William Cara Zanda, collezionista di Pirri. Una storia ricca di passione coltivata sin dall’infanzia grazie sicuramente all’esempio della mamma sarta, passione cresciuta poi con l’esperienza nei gruppi folk e sfociata nel desiderio di andare a fondo nella ricerca storica del patrimonio vestimentario in particolare pirrese. Ed infine a Cossoine, parleremo dell’ultima tipologia dal punto di vista cronologico dell’abito femminile utilizzata fino a metà degli anni 1950. La regia del programma è affidata a Massimo Sulis.
03 gennaio 2026 alle 00:59
Arte e “Bistimenta”
