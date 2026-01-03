«Arriva un centrocampista» 

Gli auguri e i ringraziamenti per una tifoseria, quella rossoblù, che non abbandona mai la sua squadra. Ha parlato prima del match, il patron rossoblù: i giovani sono il punto fermo del progetto, a partire da chi – Fabio Pisacane – sa come lavorarci. Questa età media così bassa, che è ormai il biglietto da visita di questo club, è l’orgoglio (esibito quando possibile) di Tommaso Giulini. Il presidente ha lo stadio nel cuore, dopo l’ultimo passaggio burocratico di fine anno, il piano finanziario depositato. E poi, nell’intervista a bordo campo prima della partita di ieri sera, ha regalato la certezza che sul mercato il Cagliari ci sarà, soprattutto per tappare qualche buco in mezzo al campo, anche per l’infortunio – ancora da chiarire – capitato a Deiola.

«Sicuramente la vittoria di Torino ci ha dato una bella spinta, lo volevamo tutti», ha detto Tommaso Giulini nel pre-partita di Sly Sport, «abbiamo tanti giovani, tanti italiani ma non solo, pensiamo a Rodriguez e Kilicsoy. Questa è una strada che già dall’anno scorso volevamo intraprendere e quest’anno abbiamo deciso di proseguire a partire dalla scelta di Pisacane allenatore». Il percorso: «Siamo in media salvezza, ma dobbiamo continuare a lottare, a maggior ragione contro un Milan forte e guidato da Allegri che qui si conosce bene». Ancora sul mantenimento della categoria: «Quando giochi per la salvezza hai sensazioni diverse ogni settimana e non dobbiamo pensare alla vittoria di Torino. Siamo partiti bene, poi una flessione, ci siamo ripresi nell’ultimo periodo, sappiamo che fino all’ultimo dovremo lottare per la salvezza, speriamo di riuscire prima perché per una squadra giovane come la nostra è dura lottare fino all’ultima giornata».

Lo stadio

«Abbiamo depositato prima di Natale il piano economico finanziario dopo un lavoro straordinario e disumano, vengono richiesti tantissimi adempimenti e tanti incartamenti, un lavoro che portiamo avanti da tantissimi anni e che stiamo speriamo completando», ha detto, «speriamo che a breve il Comune ci consenta di andare avanti e poter anche con l’aiuto dei nostri nuovi soci investitori cercare le risorse per realizzare quest’opera».

Gli acquisti

«Mercato? È più una domanda per il direttore Angelozzi, io sono qui per fare gli auguri alla nostra gente, a tutti, in uno stadio ancora oggi pienissimo e caldo, ringrazio tutti per il sostegno». Il presente: «Dispiace avere perso Deiola, che ne avrà magari anche per un mese, per questo sicuramente il nostro direttore starà lavorando per inserire un uomo in mezzo al campo». Un obiettivo potrebbe essere, fra gli altri, il centrocampista della Roma Niccolò Pisilli. Giulini non si scompone: «Pisilli è un ottimo giocatore sicuramente, però ci piacerebbe andare su un giocatore che possiamo tenere anche l’anno successivo, nel futuro, non so quanto sia il caso di Pisilli che peraltro credo sia una trattativa complicata». Il Cagliari, comunque, è sul pezzo: «Nicolussi Caviglia? Ci sono almeno tre giocatori che stiamo monitorando».

Giulini non si tira indietro quando arriva la domanda sul giovane turco: «Riscattare Kilicsoy? Non abbiamo ancora mai parlato col Besiktas», ha risposto nel pre-gara, riferendosi al club di appartenenza dell’attaccante, «lui fece bene all’esordio con la sua squadra, poi meno bene nella stagione successiva e così abbiamo avuto l’opportunità da cogliere, perché il ragazzo col suo procuratore aveva deciso di fare una esperienza in Italia e in una realtà come Cagliari. Siamo riusciti a portare a casa un diritto di riscatto seppur molto elevato per una squadra come il Cagliari, quindi vedremo. Ora contano i suoi gol, ciò che contano sono i suoi gol per raggiungere l’obiettivo». (e.p.)

