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Assemini.
08 settembre 2026 alle 00:37

Arrestato per aver tentato di rapinare una donna in strada 

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Armato di coltello, e col volto nascosto, il malvivente ha tentato di rapinare una donna in centro ma è stato messo in fuga e ha dovuto rinunciare al colpo. Il presunto responsabile, del quale sono state fornite solo le iniziali (B. P. P.), è stato arrestato poco dopo.

L’episodio è avvenuto ieri mattina ad Assemini e ha visto come protagonista, suo malgrado, una residente che si trovava alla fermata del bus. La vittima, così ha riferito lei stessa agli investigatori in seguito, è stata avvicinata da uno sconosciuto il quale, irriconoscibile per essersi coperto il viso, all’improvviso ha tirato fuori il coltello puntandoglielo contro per impadronirsi della sua borsa. Le urla di paura della donna hanno richiamato l’attenzione di qualcuno che passava da quelle parti e messo in fuga l’aggressore.

Subito dopo la centrale operativa ha avvisato i carabinieri della stazione, che seguendo le indicazioni dei testimoni hanno rintracciato in breve tempo il presunto responsabile, fermato e arrestato per tentata rapina.

L’indagato è di Assemini, la ricostruzione esatta di quanto avvenuto ora è nelle mani degli investigatori.

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